Med zavijanjem v križišču trčil v peško

Še prej, v torek zjutraj, pa se je podobna nesreča zgodila tudi na Jesenicah. Nesrečo naj bi povzročil voznik avtomobila, ki je v pešca trčil na prehodu za pešce. V nesreči je bil pešec lažje poškodovan. Sicer pa so se 21. januarja zgodile še nesreče v Kranju in Britofu, v katerih so bili udeleženi pešci. V eni nesreči se je trčenje zgodilo na parkirišču, v dveh pa na prehodu za pešce. 14. januarja je v Radovljici voznik z belim avtomobilom na prehodu za pešce trčil v otroka, 12. januarja pa je v Tržiču voznik pod vplivom alkohola v peško trčil med nepravilnim prečkanjem ceste. Nesreči sta se zgodili tudi 7. januarja na Bledu, ko je voznica v pešca trčila med vzvratno vožnjo, in 4. januarja v Kranju, ko je voznik pešcu zapeljal čez nart. V eni od omenjenih nesreč se je pešec hudo telesno poškodoval.

V letošnjem letu se je na gorenjskem zgodilo že več nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci. Zadnji dve sta se zgodili včeraj. Kot so sporočili s PU Kranj, so v torek, ob 17.25, policisti posredovali na Kidričevi cesti v Kranju, ko je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce, med zavijanjem na križišču, trčil v peško. Po prvih podatkih se je peška v nesreči lažje poškodovala.

"Kdor brezglavo stopi na cesto je zanj lahko to zadnji korak," opozarjajo policisti in dodajajo, da so vozniki običajno premalo previdni, pešci pa velikokrat premalo vidni. Tveganje tako predstavljajo oboji. Udeležence, tako voznike kot pešce, zato opozarjajo na maksimalno vidnost in previdnost, tudi na osvetljenih prometnih površinah. Najbolj kritično mesto so prehodi za pešce, ki bi sicer morali biti za pešce eden od bolj varnih delov prometnih površin. A policisti kljub temu opozarjajo, da prehod za pešce ne predstavlja absolutne prednosti in da se morajo pešci pred prečkanjem ceste vedno prepričati, če je zanje varno.

Pešci morajo spremljati tudi promet, kadar prečkajo cesto pri zeleni luči na semaforju, opozarjajo, saj jih lahko, kadar so slabo vidni, vozniki v temi zelo hitro spregledajo. Če vozilo pred prehodom ne zmanjšuje hitrosti, voznik pešca verjetno ni opazil in je zelo možno, da bo vanj trčil. Pešci upoštevajte, da vozniki potrebujejo določen čas, da začnejo zavirati, vozila pa, da se ustavijo. Že pri hitrosti 50 km/h je pot ustavljanja na suhi cesti dolga skoraj 30 metrov, pojasnjujejo policisti in dodajajo: "Pešci upoštevajte to, starši pa to povejte tudi svojim otrokom."