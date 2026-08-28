Med žrtvami hude nesreče na primorski avtocesti dva otroka

Po prvih ugotovitvah policije je 64-letni državljan Bosne in Hercegovine zaradi okvare tovorno vozilo ustavil v odstavni niši. Nesreča pa se je zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila Audi A4 z italijanskimi registrskimi oznakami najprej podrsal ob odbojno ograjo, zatem pa silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila.

Iz Policijske uprave Koper so podali nekaj več podrobnosti o hudi prometni nesreči, o kateri so bili obveščeni v četrtek ob 16.28. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando sta trčili tovorno vozilo in osebni avtomobil.

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Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, reševalna vozila in gasilci.

"V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, vsi so državljani Severne Makedonije, s prebivanjem v Italiji," so sporočili iz PU Koper.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, 74-letne ženske ter štiriletnega in 11-letnega otroka.

V nesreči sta bili poškodovani še dve osebi. 33-letno žensko so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z reševalnim vozilom pa so v bolnišnico odpeljali tudi 39-letnega voznika.

Voznik tovornega vozila je bil v času trčenja v kabini in ni bil poškodovan.

"Natančen potek prometne nesreče se še preiskuje, po zaključku bo zoper povzročitelja podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti," so še sporočili iz PU Koper.