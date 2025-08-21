Medtem ko je bila v hiši, je pes na dvorišču ubil mačko

Policisti so ugotovili, da je vaška mačka včeraj dopoldne prišla na dvorišče 68-letne ženske, kjer sta jo opazila dva psa, ki sta last 49-letne ženske iz Ljubljane, a zanje skrbi 68-letnica.

Eden od psov je nato mačko napadel, zaradi hudih poškodb je na kraju poginila.

Skrbnica psov napada ni videla, saj se je nahajala v stanovanjski hiši. Policisti so ji izdali plačilni nalog, prav tako bodo poslali poročilo na UVHVVR.