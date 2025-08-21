Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Medtem ko je bila v hiši, je pes na dvorišču ubil mačko

Koper, 21. 08. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
112

Koprski policisti so bili obveščeni, da je pes v okolici Kopra napadel mačko, ta pa je na kraju poginila. Napad se je zgodil na dvorišču stanovanjske hiše.

Policisti so ugotovili, da je vaška mačka včeraj dopoldne prišla na dvorišče 68-letne ženske, kjer sta jo opazila dva psa, ki sta last 49-letne ženske iz Ljubljane, a zanje skrbi 68-letnica. 

Eden od psov je nato mačko napadel, zaradi hudih poškodb je na kraju poginila. 

Skrbnica psov napada ni videla, saj se je nahajala v stanovanjski hiši. Policisti so ji izdali plačilni nalog, prav tako bodo poslali poročilo na UVHVVR. 

Mačka je na kraju poginila.
Mačka je na kraju poginila. FOTO: Shutterstock

Ker psa nista cepljena, bodo policisti zoper 49-letno lastnico iz Ljubljane napisali predlog drugemu prekrškovnemu organu. 

V postopku so sicer policisti še ugotovili, da ima 68-letnica še šest lastnih psov, ki niso cepljeni, zato bodo tudi njo prijavili pristojnemu organu. 

koper mačka pes napad
Naslednji članek

V prometni nesreči pri Crikvenici umrl Slovenec

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (112)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik 1157
21. 08. 2025 14.22
+1
Totalna neumnost. Če je maček prišel na ograjeno dvorišče je pač to to. Tudi lastnik mačka je odgovoren, če je maček prosto živeč je pač zakon narave
ODGOVORI
1 0
Sventevith
21. 08. 2025 14.15
+1
Popolnoma prav, da je dobila kazen. Drugič bo vedela, da se zaradi pasje mačjih sporov ne kliče policije.
ODGOVORI
2 1
mmickica
21. 08. 2025 14.20
Drugic bo vedela??? Mrtva? Niste normalni nekateri brezcutnezi tu hor.
ODGOVORI
0 0
BroNo1
21. 08. 2025 14.14
+1
Aha spet anticepilci, samo vzet pse, ker na ta način ogrožajo druge. Če njih mi dol visi…..
ODGOVORI
2 1
konc
21. 08. 2025 14.14
+2
A sploh znajo še kaj drugega kot samo pisati plačilne naloge?
ODGOVORI
2 0
pusi
21. 08. 2025 14.13
+2
Včeraj je moj električni muholovec z glasnim pokom ubil/pokončal veščo. Zaradi slabe vesti se prijavljam na policijo in raziskovalne novinarje prosim za postopek.
ODGOVORI
3 1
nick73
21. 08. 2025 14.10
+5
Še dobro, da imamo rešene vse probleme z dolenjsko manjšino in balkanskimi mafijci, da ostane policiji čas za reševanje sporov med psi in mački.
ODGOVORI
5 0
pusi
21. 08. 2025 14.10
+8
in s tem se ukvarjajo policija in novinarji?
ODGOVORI
9 1
Bolfenk2
21. 08. 2025 14.09
+5
Zaradi mačke so klicali policijo??? Pa kaj se ljudem že meša? V kakšni družbi mi to živimo? Vedno so psi napadali mačke. Za mačko, ki ne zna pobegniti pred psom, poskrbi naravna selekcija.
ODGOVORI
8 3
BroNo1
21. 08. 2025 14.15
+1
Točno to
ODGOVORI
1 0
mmickica
21. 08. 2025 14.16
+0
Bolfenk, sram te bodi kako razmisljas! Tudi macka je zivo bitje in nekdo jo ima rad. Upam, da nimas otrok, ki jih vzgajas na tak brezcuten nacin!
ODGOVORI
1 1
Covid 19
21. 08. 2025 14.07
+5
Če to ni odraz zmešane družbe.Vedno so psi tu pa tam kako mačko fentali,na kmetih je to skoraj vsakdanjik..vi pa policija...ha,ha,ha..norci.
ODGOVORI
8 3
Žrtev
21. 08. 2025 14.05
+0
Znači strašno
ODGOVORI
2 2
461864
21. 08. 2025 14.04
+3
Kam smo prišli, včeraj sem ubil muho ups
ODGOVORI
6 3
Quercus
21. 08. 2025 14.04
+3
Mačke imajo v Sloveniji očitno privilegije. Nekaznovano lahko hodijo na sosedove vrtove ter tam ser...jo in pobijajo ptiče, ki jih hranimo. Naši psi pa morajo to opazovati z razumevanjem? Če bo šlo tako naprej, bomo v naši državi kmalu sprejeli zakon, da z vlomilcem, ki ga bomo zasačili med vlomom v naše stanovanje, ne smemo fizično obračunati, ampak ga lahko le prijazno spremljamo, medtem ko bo iz našega stanovanja odnašal stvari. Če se ga bomo le dotaknili nas bo tožil in bo seveda dobil tožbo.
ODGOVORI
7 4
Mac-tat
21. 08. 2025 14.17
+1
Res imajo mačke previlegije. Sosedova mačka pride na moj vrt, poišče mehko zemljico kjer posejem solato, naredi na gredici luknjico, se pokaka in lepo d...k zakoplje, ki smrdi kot kajfl.
ODGOVORI
1 0
Banion
21. 08. 2025 14.01
+4
psi na vasi so vedno lovili mačke in tudi katero stisnili. To da pei niso cepljeni je druga zfodba
ODGOVORI
7 3
mmickica
21. 08. 2025 14.18
+1
Tudi carovnice so vcasoh kurili na garmadi in ljudi na kol natikali, pa jih ne vec. Ko bos dojel, da je zival cutece bitje, bos drugace razmisljal. Upam, da enkrat bos!
ODGOVORI
1 0
Pravica.
21. 08. 2025 14.00
+7
Bolano, da ima nekdo 6 lastnih psov. Me zanima, kako jih 68 letnica sama obvlada.
ODGOVORI
7 0
flojdi
21. 08. 2025 13.55
+0
Čudno.moj muc se je komot osvobodil od mene nataknjenega povodca in spodil odvezanega bevskajocega cucka..vecjega od sebe
ODGOVORI
2 2
An?o
21. 08. 2025 13.55
+5
Nasploh so pasjeljubci in mačjeljubci in ostali živalski fanatiki v eno in drugo smer najslabša sorta...
ODGOVORI
9 4
Ariana Ayra Lionwood
21. 08. 2025 14.07
+3
V tem primeru ni ljubiteljevv zivali, zivali imas rad ko za njih poskrbis kot treba (kuzki sploh ne cepljeni...)....to so samo ljudje ki zeliijo imeti cim vec vsega pa jim vseeno v kakem stanju, samo da majo "moc" :)
ODGOVORI
3 0
mijavci
21. 08. 2025 13.54
+5
Meni je pa hudo za muco, kaj naj maček ve kaj je privat kaj ni, škoda ker ni pobegnila pred psom, drugače pa ljudje smo slabši kot živali in to vsako leto bolj.
ODGOVORI
7 2
inside1
21. 08. 2025 13.54
+1
ja prava reč. okol česa se danes vrti vsa pozornost...... veterinarji pa bogatijo, njim to paše....
ODGOVORI
4 3
Čombe
21. 08. 2025 13.51
+5
psi pri nas postajajo prvorazredni državljani :)
ODGOVORI
7 2
anko46
21. 08. 2025 13.49
-4
Kaj pa kazen lastniku mačke oz tistemu ki jo hrani. Je bila cepljena? Kaj je sploh delala na dvorišču gospe. Ker nimajo koga kaznovti bodo lastnico psa, ki je bil na svojem dvorišču. Ajej kam smo prišli. Upam da spada članek pod neverjente zgodbe
ODGOVORI
3 7
flojdi
21. 08. 2025 13.57
-3
Sj.kwa se ma muc z sprehajat".sam si je KriF
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110