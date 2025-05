Medtem ko je spal, mu je kradla po stanovanju

Jeseniški policisti so bili včeraj nekaj čez 11. uro obveščeni o drzni tatvini iz stanovanja na območju Jesenic. Po do sedaj zbranih obvestilih je v odklenjeno stanovanje vstopila 58-letna storilka. Stanovanje je preiskala ter si iz predalov in omar prilastila več kosov nakita in več sto evrov denarja.

"Storilka je z dejanji prebudila lastnika, ki je bil v tem času doma in jo je nato tudi zalotil med dejanjem ter poklical policijo," pojasnjujejo na Policijski upravi (PU Kranj). Policisti so se na klic takoj odzvali in na kraju storilko prijeli, ji zasegli ukradene predmete in jih v nadaljevanju vrnili lastniku. Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper njo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.