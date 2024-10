Medtem ko so spali, so jim iz hiše odnesli denarnice telefone in računalnike

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili v zadnjih 24 urah obveščeni o dveh drznih tatvinah na območju centra Ljubljane, ki pa sta bili storjeni na enak način.

V obeh primerih so storilci v nočnem času vstopili v odklenjeni stanovanjski hiši in preiskali prostore, medtem ko so lastniki spali. Storilci so iz hiš odnesli tudi različne vrednejše predmete, predvsem denarnice, mobilne telefone in računalnike.