Medved hudo poškodoval žensko v okolici Škofljice

Policisti so sporočili, da je medved na robu gozda v okolici Škofljice napadel in hudo poškodoval žensko. Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center. Njeno življenje je ogroženo.

Medved FOTO: iStock icon-expand

Napad se je zgodil okoli 19.30 ure. O dogodku so bile obveščene pristojne službe Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je pristojno za ukrepe glede ravnanja z zvermi. Na širšem območju Škofljice in okoliških občin policisti izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti za zaščito ljudi. Prav tako izvajajo svoje aktivnosti druge pristojne službe. "Vsem občanom svetujemo, da se izogibajo hoji po gozdnih površinah na širšem območju Škofljice. V kolikor pa se odpravijo v gozd naj bodo pri tem skrajno previdni in pazijo na lastno varnost," so sporočili ljubljanski policisti.

Nasveti o samozaščitnih ukrepih ob srečanju z medvedom

Medved se praviloma umakne človeku; neprijetno pa se lahko končajo srečanja z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti in ta nima časa in prostora za umik ali če sprehajalčev pes razdraži medveda, opozarjajo policisti.