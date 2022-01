Medved pri Pijavi Gorici napadel 53-letnico, Policija opozarja na previdnost

Kot je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana, je medved v gozdu na območju Pijave Gorice v soboto popoldne napadel 53-letno občanko in jo lažje poškodoval. Svojec jo je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ji oskrbeli lažje rane. Na kraju so posredovali policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine dogodka. "Ker je na tem območju sploh ob lepem vremenu veliko pohodnikov in sprehajalcev, opozarjamo na previdnost," je ob tem zapisal Tomaževic.

Po navedbah PU Ljubljana sta bila o dogodku obveščena tako pristojno lovsko društvo kot ministrstvo za okolje in prostor, kjer izvajajo ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi. Napad medvedke na moškega se je na območju med hriboma Baba in Mali Javornik na Postojnskem zgodil tudi pred tednom dni, in sicer med lovskim pogonom. 63-letni lovec, ki so ga po napadu medvedke odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, je utrpel zlom roke, poškodbe reber in več ran na hrbtu.