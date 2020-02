Medvrstniško nasilje v Velenju: mladoletnik zabodel in lažje poškodoval drugega fanta

Pred eno izmed osnovnih šol v Velenju je policija včeraj obravnavala primer medvrstniškega nasilja, sporočajo s PU Celje. Po naših podatkih gre za Osnovno šolo Gorica v Velenju.

Po do sedaj zbranih podatkih policije sta se sporekla dva mladoletnika - eden izmed njiju naj bi vznemirjal prijateljico drugega."Ko je fant, ki se mu je prijateljica potožila, rekel drugemu naj jo pusti pri miru, je drugi mladoletnik izvlekel nož in fanta dvakrat zabodel in ga lažje poškodoval," sporočajo s policije.

Policija je povzročitelja pridržala in ga nato v večernih urah izpustila.

Po do sedaj zbranih podatkih ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lažje telesne poškodbe.

Policija prav tako poudarja, da po do sedaj zbranih podatkih ni šlo za medetnični pretep.