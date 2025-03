Kako se z medvrstniškim nasiljem spopadajo novomeški policisti?

Novomeški policisti so opomnili, da se medvrstniško nasilje lahko izraža v različnih oblikah, pri žrtvah pa povzroča hude stiske. Ker vsako obliko nasilja ostro obsojajo, so uvedli številne ukrepe tako za preprečevanje in preiskovanje medvrstniškega nasilja kot tudi za zaščito žrtev.

Več o izvajanju ukrepov bodo povedali Damjan Klepec, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, Robert Zupančič, načelnik PP Novo mesto in Igor Kraševec, inšpektor v Sektorju uniformirane policije PU Novo mesto.