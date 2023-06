Mehmeti, ki je s kijem napadel bivšo partnerko, obtožen poskusa umora

Strokovnjaki iz komisije za izvedenska vprašanja so bili drugačnega mnenja. Menili so, da obdolženi v času dejanja ni bil neprišteven, ampak je bila njegova sposobnost razumeti pomen dejanja in imeti v oblasti svoje ravnanje le bistveno zmanjšana.

V fazi preiskave je tožilstvo zoper Mehmetija vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja in varstva v psihiatrični ustanovi, ker je izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič ocenil, da obdolženi zaradi duševne motnje in možganske okvare v času očitanega mu kaznivega dejanja ni bil prišteven.

Bivšo partnerico napadel s kijem za baseball

V obtožnici bremeni Mehmetija poskusa umora na grozovit način, a ob bistveno zmanjšani sposobnosti obvladovanja svojih dejanj zaradi duševne in osebnostne motnje. Bivšo partnerico je napadel pri stanovanjskem bloku ob Betnavskem gozdu v Mariboru 28. aprila lani. Kot izhaja iz obtožnice, jo je napadel s hrbtne strani, ko je v bližini svojega doma česala psa.

S kijem za baseball naj bi jo večkrat udaril, in ko se je poskušala braniti, jo je poškropil s solzivcem. Ko je ženska padla, jo je na tleh še večkrat udaril s kijem, takrat pa je pritekel moški, ki je slišal vpitje in pasji lajež, in ustavil napadalca. Napadalec se je z avtomobilom odpeljal stran, moški, ki ga je ustavil med napadom na žensko, pa je poklical na pomoč.

Tožilka je poudarila, da je napadalec povzročil oškodovanki številne poškodbe, tudi po glavi, zaradi česar je bilo v nevarnosti njeno življenje. Po njenih besedah je ostala živa le zaradi hitrega ukrepanja moškega, bivšega policista, ki ji je priskočil na pomoč.

Ker je bil obdolženi prisoten že na vseh dosedanjih sodnih obravnavah, predsednica sodnega senata Maša Blažeka po vložitvi obtožnice ni začela postopka znova, temveč je nadaljevala glavno obravnavo ob upoštevanju doslej izvedenih korakov. Danes so na sodišču med drugim še prebrali listine v spisu, kot je zapisnik o zasegu predmetov in poročilo o klicu na pomoč. Prebrali so elektronsko komunikacijo obdolženega in oškodovanke ter pokazali več fotografij.

Tožilka je ob tem predlagala, da se pridobi kazenski spis s sodišča v Grosupljem, kjer proti obdolženemu teče še en kazenski postopek zaradi nasilništva.