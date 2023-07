Mesec dni pripora za umaškega nasilneža

Poročali smo, da je v sredo policija postavila blokade na cestah v okolici Umaga v hrvaški Istri. Zjutraj so namreč dobili prijavo, da je na parkirišču v Petroviji moški ugrabil žensko. Kljub njenemu upiranju jo je s silo zvlekel v avtomobil in se odpeljal neznano kam. Čez nekaj ur so jo našli v kraju Mateliće, sicer nepoškodovano, toda v velikem šoku. Moški pa je bil še vedno na begu.

V iskanje so se vključili tudi pripadniki posebne in specialne policijske enote, saj je šlo za starega znanca policije, ki ima debel dosje. Opozarjali so, da bi lahko bil oborožen in nevaren.

Glas Istre je o nasilnežu iz Umaga pisal že leta 2018, ko po sporu z stanodajalcem ni skoparil z javnimi grožnjami na njegov račun. "Na srečo ne maram orožja in umaknil sem se v mirno življenje, ampak poklical sem vas, da vam povedal, da če me bo preplavil bes, bi lahko ubil svojega stanodajalca. Prisegam na pokojno mater, ki jo imam še vedno najrajši na svetu, da bom res to storil. Dovolj imam lopovov in tistih, ki jih ščitijo," so povzeli njegove besede.

Zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja je bil že večkrat za rešetkami, tako v priporu kot obsojenec v zaporu, dodajajo.

Zdaj se je tja spet vrnil, saj so ga v petek v lisicah privedli na županijsko državno tožilstvo v Puli, kjer mu je bil odrejen enomesečni pripor. Očitajo mu kazniva dejanja protipravnega odvzema prostosti, groženj in preprečitve dokazovanja. Za kaznivo dejanje ugrabitve je zagrožena kazen do desetih let zapora, za ostala kazniva dejanja pa od enega do osmih let, piše HRT.