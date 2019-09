Trije vozniki, ki so tihotapili migrante, pristali v priporu

Mariborski policisti so v sredo zgodaj zjutraj obravnavali tri med seboj povezane nedovoljene prehode državne meje z Republiko Hrvaško.

Ob 4.42 so policisti PP Gorišnica v Mali Varnici ustavljali osebni avtomobil zagrebških registrskih oznak, ki je nedovoljeno vstopil v našo državo iz Hrvaške. Voznik je obvozil policijsko službeno vozilo in s pospešeno hitrostjo odpeljal proti Malemu Okiču. Še preden so ga policisti dohiteli, je ustavil, on in šest potnikov pa se je razbežalo. Policisti PP Gorišnica so malo po 5. uri v bližnjem gozdu prijeli tri potnike iz tega vozila – državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana. Približno dve uri po dogodku so policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov prijeli še voznika, 27-letnega državljana BiH, malo pred 8. uro pa je komandir PP Podlehnik v Zgornjem Leskovcu prijel še preostale tri potnike iz opisanega vozila, dva državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana. V postopku so policisti ugotovili, da je voznik tri tujce prevažal na zadnji sedežih, tri pa v prtljažnem delu vozila.

Le pet minut kasneje, ob 4.47, so policisti PP Podlehnik v Vidmu pri Ptuju ustavljali osebni avtomobil zagrebškega registrskega območja. Voznik na znake policistov ni ustavil, pač pa je z vožnjo nadaljeval do avtoceste A4, kjer se vključil nanjo, za smer Maribor. Avtocesto je zapustil na Hajdini in vožnjo nadaljeval proti Slovenski Bistrici. Policisti so ga ves čas na predpisan način ustavljali, vendar ni ustavil, zato so policisti PP Slovenska Bistrica pri Veleniku uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil - stinger. Voznik ga je prevozil, s prebodenimi levimi pnevmatikami zapeljal z vozišča in pobegnil. V vozilu je pustil osem poškodovanih tujcev, šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana. Voznika, 33-letnega državljana BiH, so policisti Postaje prometne policije Maribor prijeli kmalu po nesreči. Na kraj so poklicali tudi reševalce, ki so dva tujca odpeljali na pregled v UKC Maribor, ostalim pa površinske rane oskrbeli na kraju nesreče. Poškodbe prepeljanih v UKC niso hude.

Še tri minute kasneje, ob 4.50, so policisti PP Gorišnica v Dolanah ustavili osebni avtomobil zagrebškega registrskega območja, ki ga je vozil 38-letni državljan Srbije. V vozilu je prevažal šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana, ki jih je nedovoljeno prepeljal iz Republike Hrvaške.

Vsem trem voznikom (dvema državljanoma BiH in enemu državljanu Srbije), ki so sicer delovali v skupini in so do hrvaško-slovenske meje vozili drug za drugim, so takrat odvzeli prostost in jih po zbranih obvestilih, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Ta je zoper vse tri, po zaslišanjih, odredil pripor.

Kazenska ovadba zoper njih je bila podana, ker so z navedenim kaznivim dejanjem povzročili nevarnost za življenje in zdravje tujcev. Za navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let in denarna kazen.

Policisti so 12 odraslih migrantov 5. septembra predali hrvaškim varnostnim organom, osem mladoletnih pa so nastanili v Centru za tujce in jih bodo hrvaškim varnostnim organom predali v formalnem postopku.