Črna kronika

Migranti skušali prečkati Kolpo, trije utonili

Zagreb, 11. 05. 2026 13.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Kolpa

Hrvaška policija je v nedeljo poročala o dveh truplih, ki so jih potegnili iz reke Kolpe. Šlo je za del skupine petih migrantov, ki so skušali v soboto na območju Bele krajine prečkati reko, pri čemer so se trije utopili, so pojasnili na PU Novo mesto.

Kot so zapisali, so v soboto nekaj pred 15. uro črnomaljski policisti na območju Preloke prijeli dva državljana Sudana, ki sta nedovoljeno prestopila državno mejo. V pogovoru z njima so ugotovili, da je bilo v skupini pet tujcev, od katerih pa je tri odnesla voda.

Enega sta Sudanca uspela potegniti iz vode, vendar je zaradi utopitve umrl, dva pa so pozneje po obvestilu slovenskih kolegov pri Dugi Resi utopljena našli hrvaški varnostni organi.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin in potrjevanje identitete tujcev, so še sporočili.

V nedeljo so sicer na Hrvaškem poročali o še enem truplu, ki pa so ga izvlekli iz reke Mrežnice.

policija migranti kolpa

Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Kako z manj birokracije do več prostega časa?
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Umrla je Maruča Novak, ena najbolj znanih slovenskih vedeževalk
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
