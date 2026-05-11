Migranti skušali prečkati Kolpo, trije utonili

Kot so zapisali, so v soboto nekaj pred 15. uro črnomaljski policisti na območju Preloke prijeli dva državljana Sudana, ki sta nedovoljeno prestopila državno mejo. V pogovoru z njima so ugotovili, da je bilo v skupini pet tujcev, od katerih pa je tri odnesla voda.

Enega sta Sudanca uspela potegniti iz vode, vendar je zaradi utopitve umrl, dva pa so pozneje po obvestilu slovenskih kolegov pri Dugi Resi utopljena našli hrvaški varnostni organi.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin in potrjevanje identitete tujcev, so še sporočili.

V nedeljo so sicer na Hrvaškem poročali o še enem truplu, ki pa so ga izvlekli iz reke Mrežnice.