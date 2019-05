12 Alžircev v Krmačini odtujilo kombinirano vozilo

V okolici Črnomlja so vozilo ustavili s pomočjo stingerja – sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil. Takoj po ustavitvi je več oseb iz kombija skušalo pobegniti, vendar so jih policisti prijeli. Ugotovili so, da gre za 12 državljanov Alžirije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Okoliščine nezakonitega prehoda in kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

Danes v zgodnjih jutranjih urah je oškodovanec policiste obvestil, da je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše v Krmačini odtujil kombinirano vozilo. V izsleditev odtujenega vozila je novomeški OKC takoj napotil razpoložljive policijske patrulje na območju Bele krajine. V bližini Metlike so vozilo izsledili in voznika ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s hitrostjo več kot 120 kilometrov na uro nadaljeval z vožnjo proti Gradacu.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja meje na območju krajev Prilipe, Oštrc, Orehovec, Brezje pri Veliki Dolini, Sinji vrh, Gorenja Pirošica in Sevnica izsledili in prijeli 22 državljanov Bangladeša, osem državljanov Sirije in Pakistana, sedem državljanov Palestine, šest državljanov Iraka, tri državljane Sirije, državljana Afganistana in državljana Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Na območju PU Koper so policisti od včeraj do danes zjutraj obravnavali 37 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Tri osebe so zaprosile za mednarodno zaščito, ostale bodo vrnili po opravljenih postopkih hrvaškim varnostnim organom. Policisti so obravnavali 15 državljanov Turčije, devet državljanov Pakistana, pet državljanov Afganistana, dva Alžirca ter po enega Tunizijca, Malijca, Albanca, Poljaka, Kosovca in Avstrijca.