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Črna kronika

Mimo Policije z več kot 180, skozi naselje 100 km/h

Ribnica, 10. 09. 2026 09.01 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Prehitri vozniki

Na Dolenjevaškem polju, na cesti zunaj naselja, je voznik divjal z več kot 180 kilometri na uro, voznik začetnik pa z več kot 160 kilometri na uro. Policisti so obema odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti ob tem izpostavljajo, da sta bili prekoračitvi izmerjeni na mestu, kjer so v letošnjem letu obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta umrli dve osebi.

Na območju Ribnice so pri prvem vozniku z upoštevano toleranco izmerili hitrost kar 186 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog.

Na istem območju je bila tudi pri vozniku začetniku z upoštevanjem tolerance izmerjena hitrost 164 km/h. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog.

"V obeh primerih je za takšno prekoračitev hitrosti predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem so v naselju ustavili voznika, ki je z upoštevanjem tolerance vozil 100 km/h. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog, za prekoračitev pa je predpisana globa 750 evrov in stranska sankcija devet kazenskih točk.

Prehitri vozniki
Prehitri vozniki
FOTO: PU Ljubljana

Prehitra voznika so ujeli na odseku, kjer se je konec junija zgodila huda prometna nesreča. Na cesti med Kočevjem in Ribnico sta v silovitem trčenju umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica.

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Opozorila Policije: "Tako visoke hitrosti predstavljajo resno tveganje za vse udeležence v cestnem prometu. Z večjo hitrostjo se zmanjšuje čas za zaznavanje nevarnosti in ustrezno reakcijo, hkrati pa se podaljšuje zavorna pot in povečujejo posledice morebitnega trčenja. Posebej pomembno je, da se vozniki začetniki zavedajo, da izkušnje šele pridobivajo, zato je prilagajanje hitrosti njihovim sposobnostim še toliko pomembnejše."

 

"Voznike ponovno opozarjamo, naj hitrost vožnje prilagodijo predpisanim omejitvam, prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozišča ter svojim sposobnostim. Hitrost naj bo takšna, da lahko voznik ves čas varno obvladuje vozilo in pravočasno reagira na nepredvidene situacije. Upoštevanje omejitev hitrosti ni namenjeno zgolj preprečevanju kazni, temveč predvsem zmanjševanju tveganja za nastanek prometnih nesreč in njihovih najhujših posledic."

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KOMENTARJI1

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travc
10. 09. 2026 09.42
Ta dva sta mislila da sta v Monzi.
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