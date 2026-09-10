Mimo Policije z več kot 180, skozi naselje 100 km/h

Na območju Ribnice so pri prvem vozniku z upoštevano toleranco izmerili hitrost kar 186 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog.

Na istem območju je bila tudi pri vozniku začetniku z upoštevanjem tolerance izmerjena hitrost 164 km/h. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog.

"V obeh primerih je za takšno prekoračitev hitrosti predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem so v naselju ustavili voznika, ki je z upoštevanjem tolerance vozil 100 km/h. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog, za prekoračitev pa je predpisana globa 750 evrov in stranska sankcija devet kazenskih točk.