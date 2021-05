Mimoidoči iz goreče hiše rešil fanta

Ljubljanske policiste so v torek, okoli 9. ure, obvestili o požaru na stanovanjski hiši na območju Rožne doline. Ogenj se je razplamtel v zgornjem nadstropju, požar pa so začeli gasiti bližnji stanovalci.

Na tej okenski polici je sedel in me prosil, da ga rešim, je zapisal Voranc na Twitterju.

Stanovalcu je pomagal naključni mimoidoči. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so opravili ogled in razgovore ter ugotovili, da je zagorelo zaradi napake na električni napravi. "Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena. V požaru je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode," so še sporočili policisti.

Na Twitterju pa se je oglasil mimoidoči, ki je tvitnil, da je iz gorečega stanovanja rešil mladoletnega fanta.