Minister Koritnik na sodišču pričal v zvezi z umorom pri Grosupljem

Minister Boštjan Koritnik je danes sodišču podrobno opisoval, kako je izvedel za težave v odnosu med obtoženim in žrtvijo in kako je tej pomagal z nasveti glede osebne varnosti in morebitnega razhoda.

Kot je pripovedoval, je za težave v odnosu med obtoženim in žrtvijo najprej izvedel posredno, iz pripovedovanja sestre pokojne, ki je njegova prijateljica. Sestra je ministra tudi prosila za pomoč, sam pa je želel pomagati zaradi lastnih izkušenj iz otroštva, pa tudi zato, ker je imel osebno izkušnjo z ločitvijo.

Kot je dejal, sta z žrtvijo po telefonu govorila le enkrat. Takrat ga je prosila za nasvet, kako naj se z obtoženim razide po mirni poti, povedala pa mu je tudi, da jo je obtoženi ob neki priložnosti davil, da jo nadzoruje in ji omejuje vse stike. Minister ji je takrat predlagal, naj se po pomoč zateče k zdravniku, na Policijo in k odvetniku, saj je zelo pomembno, da "ima vse dokumentirano".

Minister je potrdil pripovedovanja nekaterih drugih prič s preteklih obravnav, da se je žrtev bala obtoženega in je zato uporabljala le skrivne kanale komunikacije oz. skrite elektronske naslove. Tudi telefonski pogovor sta lahko opravila šele, ko je bila pokojna sama. "Bila je obupana," je pripovedoval minister.

Po njegovem pripovedovanju si je žrtev želela le, da bi se z obtoženim razšla po mirni poti, premoženje pa je ni zanimalo. Bila pa je prepričana, da ji obtoženi ne bo škodoval, dokler bo ob njiju prisoten otrok, ki ga je obtoženi oboževal. Minister je pokojni tudi svetoval, naj mu razmere v odnosu z obtoženim podrobno opiše v elektronskem sporočilu, ki ga bo posredoval odvetniku. To je pokojna tudi storila, minister pa je omenjeno elektronsko sporočilo danes posredoval sodišču.

Naslednja obravnava bo 4. maja, ko bo sodišče zaslišalo več prič na predlog obrambe, med drugim teto in bratranca obtoženega ter njegovega sina.