Minuli vikend na cesti več 'divjakov', ki so domov odšli s precej lažjo denarnico

Minuli konec tedna so policisti izvajali meritve hitrosti in ujeli kar nekaj voznikov, ki so imeli pretežko nogo. Največ kršiteljev je bilo motoristov, ki so pri omejitvi 90 km/h divjali tudi s 170 km/h. Kar nekaj je bilo prehitrih tudi voznikov osebnih vozil. Denimo dva tujca, ki sta pri omejitvi 110 km/h vozila s hitrostjo 187 in 189 km/h, sta dobila po devet kazenskih točk in 1200 evrov denarne kazni.

Policisti PU Murska Sobota so v nedeljo med 11. in 17. uro na pomurski avtocesti A5, izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji Pegaz. Ugotovljenih je bilo 61 kršitev prometnih pravil, od tega 43 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo. Pri tem sta izstopala dva tujca, ki sta imela na avtocesti, ki je s prometnim znakom omejena na 110 kilometrov na uro, pretežko nogo. icon-expand Prekoračitev hitrosti FOTO: PU Murska Sobota Ob 12. uri je bila izmerjena hitrost vožnje voznika osebnega avtomobila znamke Opel Corsa, državljana Romunije, ki je vozil s hitrostjo 187 km/h. Ob 16.06 pa je bila izmerjena hitrost vožnje voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes Benz državljana Madžarske, 189 km/h. Tujcema je bila izrečena globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. icon-expand Prekoračitev hitrosti FOTO: PU Murska Sobota 12 prekoračitev so na relaciji Bled–Bohinj, izven naselja Nomenj, kjer je omejitev 90 km/h, ugotovili kranjski policisti. Osem v soboto, ko je voznik motornega kolesa je vozil s hitrostjo 150 km/h. Zanj so podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Nato pa so ujeli še skupino petih motoristov, državljanov Italije, ki so omejitev hitrosti prekoračili tako, da je eden vozil s hitrostjo 148 km/h in mu je bil izdan plačilni nalog. Preostali štirje pa so vozili s hitrostjo 172 km/h, 171 km/h, 168 km/h ter 159 km/h. Vse so ustavili in jih z obdolžilnim predlogom privedli na pristojno okrajno sodišče. Mirno ni bilo niti v nedeljo, ko so na isti relaciji zaznali štiri prekoračitve hitrosti. Voznik avtomobila, državljan Češke, je vozil s hitrostjo 150 km/h, zato so tudi zanj podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Hitrost je prekoračil še motorist, ki je vozil s hitrostjo 151 km/h, policisti pa zanj vodijo prekrškovni postopek. Nemec vozil po zadnjem kolesu, spuščal krmilo in vijugal po vozišču Hitrost pa so merili tudi novogoriški policisti. Na glavni cesti je bila na Volarski ravnini (glavna cesta Tolmin–Kobarid) vozniku motornega kolesa, državljanu Italije, izmerjena hitrost 153 kilometrov na uro pri omejitvi 90 km/h. Na glavni cesti izven naselja Ročinj so imeli policisti v postopku voznika motornega kolesa, državljana Nemčije, ki je po cesti vozil po zadnjem kolesu, večkrat spuščal krmilo med vožnjo, ni upošteval talnih označb, vijugal po vozišču ter imel izrabljene pnevmatike pod 1 mm. Vozniku je bila izrečena globa, odvzete registrske tablice, vozilo pa je bilo izločeno iz prometa. Najvišja izmerjena hitrost z laserskim merilnikom je bila 100 km/h, izmerjena v naselju 50 km/h pri motoristu.

Najvišja izmerjena hitrost z video sistemom je bila 76 km/h, izmerjena v naselju 50 km/h pri motoristu.

Najvišja izmerjena hitrost z video sistemom je bila 142 km/h, izmerjena izven naselja pri omejitvi 90 km/h pri motoristu.

Najvišja izmerjena hitrost z video sistemom je bila 160 km/h, izmerjena izven naselja pri omejitvi 110 km/h pri motoristu.

Najvišja izmerjena hitrost z laserskim merilnikom je bila 153 km/h, izmerjena na cesti izven naselja pri omejitvi 90 km/h pri motoristu.