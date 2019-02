Mirno ljubljansko podeželje pretresajo serijski vlomilci

Kaj se dogaja v občini Borovnica, da je prebivalce strah za svoja premoženja? Kot pojasnjujejo, so tarče predrznih vlomilcev, ki celo sredi dneva vlamljajo v njihove hiše in vozila. "Smo občina na robu Ljubljanskega barja, ki je do nedavnega še veljala za varno," pravi občanka in dodaja, da se je po njenih podatkih od konca lanskega leta do danes zgodilo že 11 vlomov v hiše in najmanj toliko v avtomobile.

S PU Ljubljana so nam sporočili, da so policisti PP Vrhnika v obdobju od novembra 2018 do konca januarja 2019 obravnavali 10 vlomov, od tega 8 v objekte (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in dva vloma v vozila. Pri ogledih kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da so bila dejanja izvršena predvsem v popoldanskem času, odtujeni pa so bili predmeti, kot je nakit in denar. Storilci so večinoma vlomili skozi okna ali vrata. Policisti so zavarovali sledi, ki so bile poslane v analizo, in zbirali obvestila, ki bi pripomogla pri preiskavi omenjenih kaznivih dejanj, a v tem trenutku ne morejo potrditi, da bi šlo za istega storilca ali več storilcev, saj preiskave še potekajo.

V zadnjem trimesečju (glede na isto obdobje leto pred tem, ko so zaznali tri vlome) so vrhniški policisti res zaznali povečano število vlomov, zaradi česar so okrepili prisotnost policistov na terenu, tako v uniformi kot v civilu. Načrtujejo pa tudi preventivno svetovanje v lokalni skupnosti, s katerim želijo osvestiti prebivalce, kako se zaščititi pred vlomi oziroma kako ravnati samozaščitno.