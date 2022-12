Mislila, da bo dobila preplačan davek, a je ostala brez 600 evrov

Mariborske policiste so obvestili o novem primeru spletne goljufije z lažnim obvestilom o preplačanem davku. Oškodovanki so, potem ko je vnesla podatke, iz transakcijskega računa odtegnili dobrih 600 evrov. Policisti tako ponovno opozarjajo, da gre pri tovrstnih poskusih za lažna obvestila, zato vsem, ki uporabljajo splet, svetujejo, da dobro preverijo verodostojnost elektronskih sporočil, ki jih napotijo na vpis osebnih oz. občutljivih podatkov.

Finančna uprava RS (Furs) je sicer že v začetku novembra opozorila, da je po elektronski pošti in SMS-sporočilih zaokrožilo sporočilo, v katerem piše, da naj bi zavezanci preplačali davek. Furs zavezancev ne obvešča na tak način, so takrat sporočili in dodali, da gre za prevaro. Pošiljatelj v sporočilu ponuja tudi povezavo na spletno stran, kjer lahko posameznik zahteva vračilo, zato so na Fursu vse pozvali, naj bodo pozorni.

Konec novembra pa je Furs opozoril še na nov poskus prevare, ki se nanaša na carine. Prevaranti v imenu slovenske carine pošiljajo lažne pozive, da je treba plačati določen znesek pred dostavo paketa na Hrvaško. Na Fursu so opozorili, da Finančna uprava od zavezancev nikoli ne zahteva, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je vsekakor znak, da gre za prevaro.