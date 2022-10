Mit, da se pogrešane osebe same vrnejo domov, ne drži

Motivi za pogrešanje oseb so, kot pojasnjujejo na Policiji, različni in odvisni od različnih dejavnikov, kot so starost, navade in osebne lastnosti pogrešanega ter nezgode in naravne nesreče. Zlasti pogost motiv za odhod od doma so spori z bližnjimi, velikokrat pa za izginotje ni posebnega motiva in je posledica nezgode ali drugega nenadnega dogodka, tudi smrti. Pri otrocih in mladoletnikih so lahko razlogi tudi druženje s sovrstniki, uporništvo, želja po dogodivščinah, neuspeh v šoli ali zaljubljenost. Včasih pogrešani pove, da je dom zapustil, ker je potreboval čas zase.