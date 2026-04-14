Črna kronika

Mlad Britanec med pohodom zašel, mama sprožila iskalno akcijo

Kobarid, 14. 04. 2026 15.37 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Slap Kozjak

V ponedeljek popoldne se je med pohodom po krožni poti v okolici Kobarida izgubil 14-letni Britanec. Na pohod se je odpravil skupaj z mamo, nakar sta se ločila. Ker se je najstniku na telefonu izpraznila baterija, z njim niso mogli vzpostaviti stika, zato je stekla obsežna iskalna akcija.

14-letnik se je na krožno pot po Kobariški zgodovinski poti na relaciji Kobarid – Slap Kozjak – Tonovcov grad – razgledna točka Velik Rob – Kobarid odpravil skupaj s 46-letno mamo, sicer državljanko Češke.

V bližini razgledne točke Velik Rob, ki leži na poti iz Kobarida proti Kobariškemu Stolu, sta se ločila. Ker najstnik ni prispel na dogovorjeno mesto, je mati po krajšem telefonskem pogovoru z njim odšla proti Kobaridu. Zaradi prazne baterije na mobilnem telefonu z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

Ker 14-letnika v Kobaridu ni bilo, je malo po 16. uri na pomoč poklicala reševalne službe. "Stekla je iskalna akcija pod vodstvom policije, v kateri so sodelovali tudi gasilci PGD Kobarid, gorski reševalci GRS Tolmin ter vodniki reševalnih psov Enote reševalnih psov Slovenije. Za morebitno pomoč je bil aktiviran tudi helikopter Letalske policijske enote, vendar njegovo posredovanje ni bilo potrebno," so podrobnosti iskanja opisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Nekaj minut po 18. uri so najstnika našli nepoškodovanega na planinski poti, gorski reševalci GRS Tolmin so ga s terenskim vozilom prepeljali v Kobarid. Kasneje so ugotovili, da je med potjo zašel in ni več našel poti proti izhodiščni točki, so še sporočili novogoriški policisti.

Telefonski klic in več kot 16.000 evrov izgube

Pri 25-letniku odkrili več vrst prepovedane droge

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
14. 04. 2026 16.24
racun gre pa Britanski drzavi?
Splash71
14. 04. 2026 16.23
Samo da je tamau živ in zdrav. Dobro izkušnjo s slovenskimi reševalci bo pa lahko delil s svojimi sošolci.
a res1
14. 04. 2026 16.05
Hotel je leteti pa ni ratalo. Telefon se je pa praznil verjetno zaradi kakšnega družbenega omrežja...
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
