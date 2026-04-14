Mlad Britanec med pohodom zašel, mama sprožila iskalno akcijo

14-letnik se je na krožno pot po Kobariški zgodovinski poti na relaciji Kobarid – Slap Kozjak – Tonovcov grad – razgledna točka Velik Rob – Kobarid odpravil skupaj s 46-letno mamo, sicer državljanko Češke.

V bližini razgledne točke Velik Rob, ki leži na poti iz Kobarida proti Kobariškemu Stolu, sta se ločila. Ker najstnik ni prispel na dogovorjeno mesto, je mati po krajšem telefonskem pogovoru z njim odšla proti Kobaridu. Zaradi prazne baterije na mobilnem telefonu z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.

Ker 14-letnika v Kobaridu ni bilo, je malo po 16. uri na pomoč poklicala reševalne službe. "Stekla je iskalna akcija pod vodstvom policije, v kateri so sodelovali tudi gasilci PGD Kobarid, gorski reševalci GRS Tolmin ter vodniki reševalnih psov Enote reševalnih psov Slovenije. Za morebitno pomoč je bil aktiviran tudi helikopter Letalske policijske enote, vendar njegovo posredovanje ni bilo potrebno," so podrobnosti iskanja opisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Nekaj minut po 18. uri so najstnika našli nepoškodovanega na planinski poti, gorski reševalci GRS Tolmin so ga s terenskim vozilom prepeljali v Kobarid. Kasneje so ugotovili, da je med potjo zašel in ni več našel poti proti izhodiščni točki, so še sporočili novogoriški policisti.