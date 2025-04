Mlada krška roparja: 18-letnik prijel za vrat, mladoletnica okradla

Krški policisti so bili obveščeni o ropu pred prodajalno v Krškem. Osumljenca, 18-letnik in mladoletnica, sta oškodovanko okradla tako, da jo je starejši prijel za vrat, mladoletnica pa ji je iz odprte torbice ukradla ovojnico z denarjem, bančno kartico in dokumente. Nato sta pobegnila.

Policisti so ju v torek prijeli in jima odvzeli prostost. 18-letnik, ki so ga v preteklem mesecu že obravnavali, je pristal v priporu. O ravnanju mladoletnice so obvestili pristojni center za socialno delo in starše.

V Novem mestu so v zadnjih dneh obravnavali več vlomov. Včeraj so obravnavali vlom v prodajni kiosk, poslovne prostore in skladišče prodajalne. Kradli so tudi v naselju Cerkvišče na območju Črnomlja, kjer so neznanci zamotili stanovalca, vstopili v hišo in ukradli denar ter nakit.

V Vrhuljah na območju Krškega je prišlo do poskusa vloma. Vlamljali so tudi na Jedinščici, kjer je neznanec iz večnamenskega objekta ukradel več steklenic in pločevink alkoholnih in brezalkoholnih pijač.