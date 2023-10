Mlada voznica po avtocesti 176 km/h, pijan voznik 189, rekorder več kot 250 km/h

Malo pred 9. uro so Policisti na avtocesti na Golem vrhu, kjer je omejitev 100 km/h, pri 18-letni voznici osebnega avtomobila izmerili hitrost vožnje 176 km/h.

Zgodaj dopoldne so nato pri Vipavskem križu ujeli voznika osebnega avtomobila srbskih registrskih tablic, ki je pri omejitvi 110 km/h vozil 163 km/h. Voznika so nato izsledili ljubljanski policisti.

Oglobili so tudi 52-letnika, ki je pri Senožečah namesto 130 km/h vozil s hitrostjo 184 km/h. Kmalu za tem so globo izdali tudi 65-letnemu vozniku, ki je na istem območju vozil 175 km/h.

Na območju Senožeč so bili Policisti dejavni tudi zvečer, ko so ujeli prehitrega 36-letnika. Vozil je pijan (0,52 mg/l) s hitrostjo 189 km/h. Za obe kršitvi so mu izdali plačilni nalog. Zaradi prehitre vožnje (193 km/h) so nekaj po 21. uri plačilni nalog izdali tudi 49-letnemu državljanu Albanije.

Rekorder po avtocesti divjal kar 251 km/h

Na območju PP Postojna pa so ustavili 39-letnico, pri kateri je hitri test za droge pokazal prisotnost opiatov. Strokovni pregled je odklonila, zato sledi obdolžilni predlog.

Ob polnoči so nato policisti na počivališču Studenec ustavili še 43-letnika, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 175 km/h. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,0 mg/l, med postopkom pa je voznik izročil vrečko z dvema gramoma posušenih rastlinskih delcev, zato so mu odredili hitri test, ki pa ga je odklonil. Prav tako je odklonil tudi strokovni pregled. Policisti so mu izdali plačilni nalog, sledita hitri postopek in obdolžilni predlog.

Rekorderja pa so ujeli koprski Policisti ob 22.30. Pri počivališču Risnik so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel nameščene preizkusne tablice. Na odseku avtoceste, kjer je omejitev 130 km/h, je voznik divjal s kar 251 km/h. Za prehitro vožnjo so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.