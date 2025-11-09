'Mlada žlahtnika' obstala na Mišljem vrhu, reševali so ju s helikopterjem

"Mlada žlahtnika, ki sta si včeraj zaželela osvojiti vrh, sta tokrat zgrešila pravi kamin in se zapodila v napačnega. Ta je bil za enega izmed njiju nerešljiva uganka. Fanta sta pokazala dovolj zrelosti in nista rinila z glavo skozi zid – poklicala sta na pomoč, ki je prišla zelo hitro, saj je ravno v tistem času na Voglu potekala vaja reševalcev letalcev," so potek sobotne reševalne akcije opisali bohinjski gorski reševalci.

Posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalca letalca so poleteli le nekaj kilometrov proti severu, kjer sta se nahajala fanta. S pomočjo vitla so ju dvignili v kabino. "Vsi skupaj so se nato skozi megleni pokrov vrnili nazaj v Bohinj."

Kot so zapisali pri Slovenski vojski, ki je sodelovala pri reševanju, je njihova helikopterska posadka s helikopterjem Bell 412 na smučišču Vogel sodelovala na zahtevni vaji Gorske reševalne službe Bohinj. "Namen vaje je bil usposobiti helikopterske posadke in reševalce letalce za varno in učinkovito delo s helikopterjem pri reševanju iz krožne kabinske žičnice in nihalke."