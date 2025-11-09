Svetli način
Črna kronika

'Mlada žlahtnika' obstala na Mišljem vrhu, reševali so ju s helikopterjem

Bohinj, 09. 11. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 26 minutami

Avtor
N.L.
Sončen vikend je marsikdo izkoristil za izlet v naravo, tudi dva 'mlada žlahtnika', kakor so fanta, ki sta obstala na poti na Mišelj vrh, poimenovali gorski reševalci. Za reševanje v gorah so jih aktivirali ravno v času, ko so imeli na Voglu vajo reševalcev letalcev.

"Mlada žlahtnika, ki sta si včeraj zaželela osvojiti vrh, sta tokrat zgrešila pravi kamin in se zapodila v napačnega. Ta je bil za enega izmed njiju nerešljiva uganka. Fanta sta pokazala dovolj zrelosti in nista rinila z glavo skozi zid – poklicala sta na pomoč, ki je prišla zelo hitro, saj je ravno v tistem času na Voglu potekala vaja reševalcev letalcev," so potek sobotne reševalne akcije opisali bohinjski gorski reševalci. 

Posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalca letalca so poleteli le nekaj kilometrov proti severu, kjer sta se nahajala fanta. S pomočjo vitla so ju dvignili v kabino. "Vsi skupaj so se nato skozi megleni pokrov vrnili nazaj v Bohinj."

Kot so zapisali pri Slovenski vojski, ki je sodelovala pri reševanju, je njihova helikopterska posadka s helikopterjem Bell 412 na smučišču Vogel sodelovala na zahtevni vaji Gorske reševalne službe Bohinj. "Namen vaje je bil usposobiti helikopterske posadke in reševalce letalce za varno in učinkovito delo s helikopterjem pri reševanju iz krožne kabinske žičnice in nihalke."

Ob tem gorski reševalci opozarjajo, da v gorah trenutno še ni veliko snega, vendar so razmere kljub temu lahko zahtevne. "Kadar se znajdemo v za nas brezizhodni situaciji, ko strah ohromi razum in onemogoča varno nadaljevanje poti, je čas za preudarne odločitve. Na silo v hribih preprosto ne gre," dodajajo reševalci in poudarjajo, da vedno priskočijo na pomoč, a naj to ne bo razlog za lahkomiselnost. 

reševanje gore bohinj slovenska vojska
KOMENTARJI (3)

devlon
09. 11. 2025 16.06
..medtem ko boste vsi ostali, ki si želite panoramske voznje s helikopterjem, morali seči v žep
ODGOVORI
0 0
bc123456
09. 11. 2025 15.59
-2
ALI STA BILA PRED ODHODOM ZAVAROVANA ZA PRIMER REŠEVANJA ???????????????????????????????
ODGOVORI
0 2
Rde?a pesa in hren
09. 11. 2025 15.53
-2
Okej, kaj torej potrebujem da me zastojn peljejo s helikopterom kerga cena za uro je 4000€? odgovor: a) veliko mero neumnosti b) prazna glava c) nadustost d) naivnost e) opanke.
ODGOVORI
2 4
