Mlademu Mariborčanu 12 let zapora za uboj partnerice

Sodba še ni pravnomočna in obramba je že napovedala pritožbo. Zagovorniku obtoženega Simonu Dolinšku se zdi dosojena kazen previsoka, zaradi osebnih okoliščin, v katerih sta se znašla obtoženi in žrtev, pa si je prizadeval tudi za prekvalifikacijo kaznivega dejanja v milejšo obliko.

"Tu gre za tragedijo, za dva mlada človeka, vzrok so bile zagotovo slabe socialne razmere in slabo zdravstveno stanje pri obeh osebah. Glede višine kazni menim, da je sodišče premalo sledilo našim obrambnim navedbam in tudi pri sami pravni kvalifikaciji mislimo, da je šlo za hipno ravnanje," je povedal.

Dosojena kazen je dve leti krajša od predloga tožilstva. Obtoženemu je sodnica tudi podaljšala pripor do nastopa kazni.

Tožilstvo bo o morebitni pritožbi še razmislilo. "Tožilstvo je bilo uspešno z izrekom obsodilne sodbe, tudi zaporne kazni in podaljšanja pripora. Tudi kvalifikacija kaznivega dejanja je ostala enaka. Glede pritožbe pa se bomo odločili kasneje," je dejala tožilka Ivanka Slana.

Premoženjsko-pravni zahtevek, ki sta ga predložili mati in sestra žrtve, je sodnica napotila na pravdo. Mati terja 75.000 evrov in sestra 50.000 evrov. "Z oškodovankama se bom pogovorila, kako bomo postopale naprej. Glede na to, da obtoženi nima premoženja, je negotovo, če bosta s tega naslova sploh karkoli dobili," je v izjavi za medije ob odhodu s sodišča povedala odvetnica oškodovank Nina Fijavž.

"V tej fazi je za njiju najbolj pomembno, da je postopek na tej stopnji končan. To za njiju pomeni neko mero zadoščenja. Višina kazni je po mojem mnenju primerna. Posledic, ki je to dejanje prineslo v življenju oškodovank, ni mogoče na noben način popraviti, je pa z obsodilno sodbo vsaj na ta način pravici zadoščeno," je še dejala odvetnica.

Terentić, ki je na predobravnavnem naroku septembra lani zanikal krivdo, se je avgusta letos po dolgem molku le odločil spregovoriti in je priznal krivdo. Sodnica je na predlog njegovega zagovornika sojenje v tem delu zaprla za javnost, po poročanju časnika Večer pa naj bi obtoženi priznal, da je ženski vzel življenje, a zatrdil, da ga je prva napadla ona in mu grozila z noži.

O obtoženem velja, da je bil v času dejanja prišteven. Tako je psihiater Mladen Vrabič ocenil že v sodni preiskavi. Tudi v dopolnitvi izvedenskega mnenja je vztrajal, da je obtoženi razumel pomen svojega dejanja in da nič ni vplivalo na to, da ne bi mogel imeti v oblasti svojega ravnanja, je še pisal Večer.

Obtožnica Terentiću, ki je bil v času kaznivega dejanja star 20 let, očita, da je po predhodnem fizičnem nasilju partnerico v stanovanju davil, dokler ni umrla. O sporu in pretepu se je po telefonu še isti večer zaupal materi, a ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu. Materi žrtve pa je v telefonskem pogovoru dejal, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mati je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj dogodka in sestro našla mrtvo.