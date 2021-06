Mladeniča ukradla avtobus in se z njim odpeljala na šolsko dvorišče

Policisti so v Radljah ob Dravi obravnavali neobičajno dejanje, odvzem avtobusa, v današnji policijski kroniki izpostavlja predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Primer so že razrešili in dobili osumljenca. To sta 18 in 20 let stara domačina. "Mladeniča sta v nedeljo, 6. junija, okoli polnoči pred objektom v Radljah ob Dravi, kjer imajo avtobusni prevozniki parkirane avtobuse, odprla vrata enega od avtobusov in ga spravila v pogon," je sporočila Trbulinova. Za volan je najprej sedel 18-letnik in po nekaj metrih vožnje trčil v drog javne razsvetljave. Vožnjo je nadaljeval starejši storilec, ki je najprej zapeljal čez drog javne razsvetljave, nato pa povozil prometni znak. Kljub temu je vožnjo nadaljeval proti peš poti in igrišču Osnovne šole Radlje ob Dravi, kjer je trčil še v kovinsko ograjo in jo poškodoval. Tudi to mladeničev ni ustavilo, z vožnjo sta nadaljevala po šolskem igrišču, vse dokler se avtobus ni zagozdil na travnati površini.