Mladi nogometni reprezentant Aljoša Matko udeležen v hudi prometni nesreči

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so bili o nesreči, kjer naj bi se prevrnil osebni automobil, pri Vranovičih na območju PP Črnomelj, obveščeni ob 19.28 uri. "Po prvih podatkih s kraja nesreče sta se dva potnika, ki naj bi sedela na zadnjih sedežih v nesreči huje poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico, voznik in potnik na prednjem sedežu pa naj bi utrpela lažje poškodbe."Vse okoliščine in vzrok za nastanek prometne nesreče policisti še preiskujejo. Iz PGD Črnomelj so sporočili, da intervencija še poteka.

Po naših neuradnih informacijah je bil v nesreči udelež nogometaš Aljoša Matko, ki pa ni v hujšem stanju.

21-letni Matko je napadalec mariborskega kluba in tudi mlade slovenske reprezentance. Član večkratnega slovenskega nogometnega prvaka je že od leta 2015. Vmes se je, v lanski sezoni, preselil k Bravu, v tej pa se vrnil k Štajercem.