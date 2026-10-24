(Mladi) objestneži v Celju nad avtobus z 'jogurtu podobno snovjo'?

Podjetje, ki nas je opozorilo na dogajanje, ne želi biti javno izpostavljeno, vendar poudarja, da ne gre za osamljen primer. Policiji smo poslali vprašanja o dogodku, na odgovore še čakamo.

Zadnji dogodek naj bi se zgodil sinoči okoli 23. ure. Eden od voznikov je povedal, da je med vožnjo opazil skupino ljudi. Približno 50 metrov pred skupino je vetrobransko steklo avtobusa zadela snov, ki je bila po videzu podobna jogurtu. Voznik embalaže oziroma predmeta, iz katerega bi snov lahko priletela, ni našel.

Po informacijah podjetja je bila na kraju policija, ki naj bi popisala več oseb, med njimi tudi mladoletnike.