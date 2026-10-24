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Črna kronika

(Mladi) objestneži v Celju nad avtobus z 'jogurtu podobno snovjo'?

Celje, 24. 10. 2026 16.57 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Avtobus

V Celju naj bi skupina mladih v poznih večernih urah obmetavala avtomobile, avtobuse in se nevarno vedla v bližini prometa. Po informacijah, ki smo jih prejeli v uredništvo, naj bi bila tarča najmanj dva avtobusa. V enem od primerov je neznana snov zadela vetrobransko steklo, na kraj pa je prišla tudi policija.

Podjetje, ki nas je opozorilo na dogajanje, ne želi biti javno izpostavljeno, vendar poudarja, da ne gre za osamljen primer. Policiji smo poslali vprašanja o dogodku, na odgovore še čakamo.

Zadnji dogodek naj bi se zgodil sinoči okoli 23. ure. Eden od voznikov je povedal, da je med vožnjo opazil skupino ljudi. Približno 50 metrov pred skupino je vetrobransko steklo avtobusa zadela snov, ki je bila po videzu podobna jogurtu. Voznik embalaže oziroma predmeta, iz katerega bi snov lahko priletela, ni našel.

Po informacijah podjetja je bila na kraju policija, ki naj bi popisala več oseb, med njimi tudi mladoletnike.

Avtobus
Avtobus
FOTO: 24ur.com

Na dogodek so občani opozorili na družbenih omrežjih, kjer pa se v komentarjih vrstijo opozorila na podobne dogodke. V Celju naj bi v vozila letela tudi jajca in drugi predmeti, mladi naj bi uporabljali pirotehniko, se nevarno približevali vozečim avtomobilom in celo tekmovali, kdo se bo z vožnjo na skiroju ustavil bližje avtomobilu.

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celje nasilništvo mladi avtobus

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KOMENTARJI2

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Slovenska pomlad
24. 10. 2026 17.24
Za jogurte je strokovnjakinja ostarela vernica SDS Škrinjarjeva, sicer včasih goreča članica komunistične partije.
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+1
1 0
JAZsemTI
24. 10. 2026 17.24
Burek je pojedel jogurt mu je pa ostal. 😏
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0 0
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