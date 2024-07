Deček ob petih zjutraj na obisk k prijatelju kar peš po avtocesti

Voznik osebnega avtomobila je danes okoli 5. ure zjutraj opazil otroka, ki pešači po avtocesti in o tem obvestil Policijo. Policisti PP Trebnje so se nemudoma odzvali, prevozili relacijo in med avtocestnima priključkoma Trebnje in Mirna Peč opazili otroka z nahrbtnikom, ki je pešačil ob robu avtoceste.

Otroka so pobrali in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer so se z njim prijazno pogovorili in ugotovili, da je mladi popotnik v zgodnjih jutranjih urah sam sprejel odločitev, da dodobra izkoristi počitniški dan in se iz Trebnjega odpravi na obisk k prijatelju v Novo mesto.