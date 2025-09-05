Mladi voznik mimo šole s skoraj 100 kilometri na uro

Mariborski policisti so v četrtek izvajali poostren nadzor hitrosti z merilnikom hitrosti na regionalni cesti v neposredni bližini osnovne šole na območju Starš pri Mariboru, kjer je hitrost vozil omejena na 50 kilometrov na uro.
"Okrog 13. ure je bila ugotovljena prekoračena kršitev največje dovoljene hitrosti vožnje, ko je 20-letni voznik začetnik iz Maribora z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 95 km/h in tako v neposredni bližini osnovne šole za kar 45 km/h prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje," so sporočili s Policijske uprave Maribor.
Policisti so vozniku začetniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. "Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Predpisana globa za takšen prekršek znaša 500 evrov in stranska sankcija sedem kazenskih točk," so še dodali policisti, ki vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k strpni, previdni in varni vožnji.
"Pomembno je, da prav vsi udeleženci v cestnem prometu spoštujejo cestnoprometne predpise. Tudi v prihodnje bomo izvajali poostrene nadzore v bližini vrtcev in šol, saj so otroci najranljivejši udeleženci v cestnem prometu, zato jim moramo za zagotavljanje njihove varnosti nameniti posebno pozornost," so o pomenu akcije dodali na policiji.
