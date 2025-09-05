Mladi voznik mimo šole s skoraj 100 kilometri na uro

Mariborski policisti so v četrtek izvajali poostren nadzor hitrosti z merilnikom hitrosti na regionalni cesti v neposredni bližini osnovne šole na območju Starš pri Mariboru, kjer je hitrost vozil omejena na 50 kilometrov na uro.

"Okrog 13. ure je bila ugotovljena prekoračena kršitev največje dovoljene hitrosti vožnje, ko je 20-letni voznik začetnik iz Maribora z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 95 km/h in tako v neposredni bližini osnovne šole za kar 45 km/h prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje," so sporočili s Policijske uprave Maribor.