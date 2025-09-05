Svetli način
Črna kronika

Mladi voznik mimo šole s skoraj 100 kilometri na uro

Maribor, 05. 09. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 17 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
13

Ob začetku novega šolskega leta policisti v bližini vrtcev in šol izvajajo poostren nadzor. V Mariboru je bil najhujši kršitelj 20-letnik, ki je mimo šole divjal s skoraj 100 kilometri na uro. Policisti so vozniku začetniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Mariborski policisti so v četrtek izvajali poostren nadzor hitrosti z merilnikom hitrosti na regionalni cesti v neposredni bližini osnovne šole na območju Starš pri Mariboru, kjer je hitrost vozil omejena na 50 kilometrov na uro. 

"Okrog 13. ure je bila ugotovljena prekoračena kršitev največje dovoljene hitrosti vožnje, ko je 20-letni voznik začetnik iz Maribora z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 95 km/h in tako v neposredni bližini osnovne šole za kar 45 km/h prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje," so sporočili s Policijske uprave Maribor. 

Prehiter voznik
Prehiter voznik FOTO: PU Maribor

Policisti so vozniku začetniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. "Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Predpisana globa za takšen prekršek znaša 500 evrov in stranska sankcija sedem kazenskih točk," so še dodali policisti, ki vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k strpni, previdni in varni vožnji. 

"Pomembno je, da prav vsi udeleženci v cestnem prometu spoštujejo cestnoprometne predpise. Tudi v prihodnje bomo izvajali poostrene nadzore v bližini vrtcev in šol, saj so otroci najranljivejši udeleženci v cestnem prometu, zato jim moramo za zagotavljanje njihove varnosti nameniti posebno pozornost," so o pomenu akcije dodali na policiji. 

mladi voznik prekoračitev hitrosti maribor policija šola
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
05. 09. 2025 08.54
+1
dajte mu za 10 let prepovedat opravljanje izpita, pa da vidimo
ODGOVORI
1 0
oberzajebant
05. 09. 2025 08.52
+4
2000€, odvzem vozniške in 5 let prepovedi opravljanja izpita
ODGOVORI
4 0
Primula1
05. 09. 2025 08.53
Pa še eno ledvico ven, al kako?
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
05. 09. 2025 08.53
To bi bila prava kazen ja.
ODGOVORI
0 0
AlexReal
05. 09. 2025 08.48
+7
Takemu odvzem in prodaja avta, odvzem vozniške, visoka kazen, prepoved vožnje za 5 let ! Nekatere spametujejo šele drastični ukrepi in kazni !
ODGOVORI
8 1
PredsednikSveta
05. 09. 2025 08.47
+5
Družinski BMW :)
ODGOVORI
5 0
mastablasta
05. 09. 2025 08.52
+0
je pač malo punci pokazal kako dobro gre.
ODGOVORI
1 1
Protoc
05. 09. 2025 08.47
-1
To je zih migrant oni vozijo bmw po Sloveniji pa malo boljsa avte, pa boljsa kolesa kot Slovenci..ce so tok bogati, ne vem zakaj so zbezali iz svoje drzave??? Mi jim pa se papirje takoj damo, tudi drzavljanstvo ce je treba in dinarcke..
ODGOVORI
1 2
mercedesw201fan
05. 09. 2025 08.46
+5
pobrat vozniško ter eno leto prepoved polaganja vozniške na novo
ODGOVORI
5 0
Artechh
05. 09. 2025 08.45
+3
To je pa od mamice bmw (oblika enoprostorca) ampak sam da je bmw 😂😂😂
ODGOVORI
3 0
Hugh_Mungus
05. 09. 2025 08.44
+3
Podpirmao radarje👍
ODGOVORI
3 0
Wolfman
05. 09. 2025 08.44
+1
Mogoče Izraelec?
ODGOVORI
2 1
športnik66
05. 09. 2025 08.42
+7
Ta bo še kar nekaj let mladi voznik...
ODGOVORI
7 0
