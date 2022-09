Mladi voznik povzročil nesrečo, sopotnik huje poškodovan

Po prvih ugotovitvah je 19-letni voznik iz okolice Krškega peljal po glavni cesti od Brestanice proti Boštanju. Kjer cesta preide iz blagega levega ovinka v ravnino, je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, ki ga je obrnilo za devetdeset stopinj v levo, tako da je bočno drsel čez vozišče na drugo stran ceste. V tem trenutku se je pravilno po svoji strani iz smeri Boštanja pripeljala 34-letna voznica osebnega avtomobila in s sprednjim delom silovito trčila v desni bok vozila 19-letnega voznika, kjer je sedel 20-letni sopotnik, je pojasnil predstavnik PU Novo mesto Robert Perc.

20-letni sopotnik se je v nesreči hudo poškodoval, zdravijo ga v brežiški bolnišnici. Voznika iz obeh avtomobilov pa sta dobila lažje poškodbe.

Poškodovanim so prvo pomoč nudili gasilci, policisti in reševalci z zdravnikom iz Krškega in Sevnice, je še dodal Perc. O nesreči sta bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče je bila glavna cesta med Brestanico in Boštanjem zaprta od devete zvečer do polnoči.

Kot je še sporočil Perc, policisti niso ugotovili prisotnosti alkohola, vsi udeleženi so uporabljali varnostni pas, povzročitelj prometne nesreče pa ima vozniško dovoljenje nekaj manj kot šest mesecev.