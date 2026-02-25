Mladi voznik z audijem 162 namesto 80 kilometrov na uro

Policista Postaje prometne policije Celje sta sinoči na avtocesti A1 izvajala nadzor hitrosti z laserskim merilnikom. Na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje omejena na 80 km/h, sta izmerila hitrost voznika osebnega avtomobila znamke Audi A5, slovenskih registrskih številk, ki je vozil 162 km/h. Ob upoštevanju varnostne razlike je voznik prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost za najmanj 73 km/h.

V omenjenem primeru je šlo za voznika začetnika. Policista sta mu izrekla prepoved nadaljnje vožnje in mu odvzela vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog. Voznik začetnik je bil v zadnjih dveh letih že pravnomočno obravnavan zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Za navedeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov ter izrek devetih kazenskih točk. Ker gre za voznika začetnika, zakon določa tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policisti ponovno opozarjajo, da je neprilagojena in prehitra vožnja eden najpogostejših vzrokov za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Prekoračitve hitrosti, zlasti na odsekih z omejitvijo, bistveno povečujejo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom ter zmanjšujejo možnost pravočasnega reagiranja v nepredvidenih situacijah.

Voznike pozivajo k doslednemu spoštovanju prometnih pravil in omejitev hitrosti. Odgovorno ravnanje vsakega posameznika je ključno za večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, so sporočili s PU Celje.