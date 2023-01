Celjan z glasnim predelanim vozilom 'se je očitno želel izpostavljati'

Kot so tudi dodali, je bilo vozilo zaradi predelave zelo glasno in moteče za občane, mladi voznik pa se je običajno vozil po ulicah blizu centra mesta, kjer se dnevno zadržuje več občanov.

Zaradi vožnje s predelanim avtomobilom so vozniku celjski policisti izdali plačilni nalog in mu do opravljenega tehničnega ogleda odvzeli registrske tablice. Globa je znašala 400 evrov.

Lansko leto so v okolici celjskega mestnega jedra obravnavali štiri tovrstne primere, so še pripisali.