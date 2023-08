Mladoletna Nemka pri strugi potoka Kozjak dvakrat padla in se udarila v glavo

Policisti PU Nova Gorica so bili v sredo okoli 14.30 obveščeni, da se je pri slapu Kozjak v občini Kobarid poškodovala mlajša pohodnica. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da gre za mladoletno osebo, državljanko Nemčije, ki je bila s sorodniki na izletu pri strugi potoka Kozjak, in sicer pod prvim slapom.

Med hojo ji je tik ob strugi potoka Kozjak spodrsnilo na spolzkem kamenju, ob padcu pa je z glavo udarila ob tla. Po padcu se je želela usesti na večji kamen, a ji je kmalu zatem postalo slabo. Zaradi omotice pa je ponovno padla ter utrpela nov udarec v glavo.

Kasneje so poškodovanko na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, posredovalo je tudi osem gorskih reševalcev GRS Tolmin, ki so Nemko z nosili prenesli do reševalnega vozila. Reševalci so jo nato odpeljali na nadaljnji pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.