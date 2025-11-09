Mladoletna osumljenca napada na dijaka v Kočevju v hišnem priporu

Po petkovem napadu pred Zdravstvenim domom v Kočevju, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnika, je policija prijela dva mladoletna osumljenca. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je oba v soboto zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva privedla k preiskovalnemu sodniku. Ta je za oba odredil hišni pripor.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je minuli petek okoli 9. ure prejela obvestilo o nasilnem dejanju v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnega oškodovanca. V kriminalistični preiskavi, ki je sledila, in zbiranju obvestil ter pregledu posnetkov nadzornih kamer je policija prepoznala in v nadaljevanju prijeli dva mladoletna osumljenca, ki sta po odločitvi preiskovalnega sodnika v hišnem priporu. Medtem policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na PU Ljubljana.

Po petkovem poročanju medijev je pred Zdravstvenim domom Kočevje prišlo do napada na dijaka, ki je s sošolci čakal ostale, ki so imeli sistematski pregled. Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, nato pa je bil že v petek odpuščen v domačo oskrbo. Mediji so ob tem poročali, da naj bi bila vpletena napadalca pripadnika romske skupnosti, zaradi česar je dogodek še bolj odmeval v aktualnih napetih razmerah v jugovzhodni Sloveniji. Na PU Ljubljana so v današnjem sporočilu za javnost ob tem poudarili, da imajo v policiji ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja. Hkrati so dodatno pojasnili postopke. "Vedno takoj pristopimo k preiskavi tovrstnih primerov. Naši začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca dejanja. Naši postopki so vedno temeljiti in v okviru zakonskih pooblastil, prav tako tudi o policijskem delu v okviru veljavnih predpisov obveščamo javnost in oškodovane osebe," so navedli.

Prevzem novih policijskih vozil - marice FOTO: Luka Kotnik icon-expand