V sredo, 21. 10. 2026, se je okoli 7. ure na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Danes so policisti sporočili, da je mladoletna peška zaradi poškodb v prometni nesreči umrla. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.
Črna kronika
Prometna nesreča na Zaloški cesti: mladoletna peška umrla v bolnišnici
Policijska uprava Ljubljana poroča o tragičnem izidu prometne nesreče na Zaloški cesti, kjer je v sredo voznik trčil v mladoletno peško. Dekle je zaradi hudih poškodb umrlo. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje.
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