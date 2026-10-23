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Črna kronika

Prometna nesreča na Zaloški cesti: mladoletna peška umrla v bolnišnici

Ljubljana , 23. 10. 2026 20.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

Policijska uprava Ljubljana poroča o tragičnem izidu prometne nesreče na Zaloški cesti, kjer je v sredo voznik trčil v mladoletno peško. Dekle je zaradi hudih poškodb umrlo. Preiskava okoliščin dogodka se nadaljuje.

V sredo, 21. 10. 2026, se je okoli 7. ure na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Danes so policisti sporočili, da je mladoletna peška zaradi poškodb v prometni nesreči umrla. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

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Ljubljana prometna nesreča smrtna žrtev peška policija

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