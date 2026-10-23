Prometna nesreča na Zaloški cesti: mladoletna peška umrla v bolnišnici

V sredo, 21. 10. 2026, se je okoli 7. ure na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Danes so policisti sporočili, da je mladoletna peška zaradi poškodb v prometni nesreči umrla. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.