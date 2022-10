Mladoletna Slovenka na Hrvaškem povzročila smrtno prometno nesrečo

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 15. ure na cesti v naselju Sveti Urban, v hrvaški občini Medžimurje, ko je avtomobil s slovenskimi registracijskimi tabicami v križišču zapeljal in pri tem ni upošteval prometnih znakov za prednostno cesto.

Za volanom je bila starejša mladoletnica iz Slovenije, ki je v križišče zapeljala, pri tem pa ni dala prednosti vsem vozilom, ki so bila na prednostni cesti. Pri tem je v bočno stran avtomobila trčil motor, ki ga je vozil 34-letni hrvaški državljan iz Svetega Martina na Muri.

Po trčenju je voznica z vozilom delno zapeljala s ceste in trčila v betonski zid. Motorist pa je padel na cesto, pri čemer je utrpel hude poškodbe in umrl na kraju nesreče. Zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče je bila lokalna cesta dobre tri ure zaprta za promet.

Kot so sporočili iz medžimurske policijske uprave, starejša mladoletnica še ne bi smela samostojno voziti avtomobila.

Truplo motorista so odpeljali v bolnišnico v Čakovcu, kjer bodo opravili sodno obdukcijo. Avtomobil in motor so odpeljali na tehnični pregled.

Pri pristojnemu državnemu odvetniku bodo proti slovenski voznici podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu.