Mladoletni Kosovci napadali in pretepali celjske dijake

"Dobri dve leti nazaj smo v Celju obravnavali več primerov nasilništva nad mladoletnimi osebami. Takrat smo ovadili 20-letnega državljana Kosova, ki je bil kasneje izgnan iz države," je v sporočilu za javnost zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin. Od takrat do zdaj celjski policisti niso beležili izstopajočih primerov nasilja med mladimi.

V začetku decembra pa so bili obveščeni, da je skupina mladoletnih državljanov Kosova napadla dva mladoletna dijaka, ju pretepla in poniževala. Pri tem so enega tako hudo poškodovali, da je zaradi hudih poškodb – dvakratnega zloma čeljusti – še vedno na zdravljenju v celjski bolnišnici.

"Pri obravnavi tega primera smo bili obveščeni, da je skupina mladoletnih državljanov Kosova dijaka, ki v bolnišnici okreva po poškodbah, in še enega dijaka napadla že v začetku aprila letos. Oba so takrat lažje poškodovali," je pojasnila Trbulinova.

Mladoletni Kosovec dijaka izsiljeval za denar

Pri zbiranju obvestil so policisti ugotovili še, da je mladoletni državljan Kosova, ki je sodeloval v pretepu, v času od septembra do konca novembra letos, najmanj enega mladoletnega dijaka v šolskih prostorih in v okolici šole izsiljeval za denar. V strahu, da ga bo osumljeni pretepel, mu je oškodovani mladoletnik večkrat izročil manjše količine denarja.

Osumljeni mladoletni državljan Kosova je na družbenih omrežjih objavljal tudi svojo fotografijo z dvema avtomatskima puškama kalašnikov v rokah in na ta način še dodatno ustvarjal strah med vrstniki in si jih na ta način podrejal.