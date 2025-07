Mladoletni motokrosist ogrožal pristanek letala

Policiste so v petek malo pred 16. uro obvestili o nevarnem ravnanju voznika motokros motorja, ki je vozil po letališki cesti v Prečni in s svojim ravnanjem ogrožal pristanek motornega letala, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Pilot motornega letala je bil že v fazi pristajanja, dva metra nad tlemi, ko je opazil motokrosista, ki je vozil v smeri proti letalu. Uspel je ponovno dvigniti letalo in se izogniti trčenju.

Pilot je kasneje varno pristal, motorist pa je nadaljeval z vožnjo in odpeljal s kraja.

Policisti PP Dolenjske Toplice so se nemudoma odzvali, zbrali obvestila in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev motorista. Mladoletnega storilca so izsledili na domu in z njim opravili razgovor v prisotnosti staršev. O ugotovitvah so obvestili državnega tožilca in pristojno Agencijo za letalstvo, kjer bodo zoper mladoletnika uvedli postopek iz svoje pristojnosti, je pojasnila Drenik Rangusova.