Mladoletni motorist vozil pijan, nato skušal peš pobegniti Policiji

V soboto ob 3.50 so koprski policisti ustavljali motor, vendar je voznik pospešeno peljal proti Pradam, kjer so ga policisti znova opazili in ga pričeli ustavljati s svetlobnimi in zvočnimi signali.

Mladoletnik signalov ni upošteval in je ponovno začel bežati po lokalni cesti Bertoki–Koper, kjer je zapeljal na ulico 15. maja, tam pa izgubil nadzor nad vozilom in padel na bok. 17-letnik, ki se je pri padcu lažje poškodoval, je skušal pobegniti peš, vendar sta ga policista ujela. Po identifikaciji sta mu odredila še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,71 mg/l.

Mladoletnika so pridržali in o dogodku obvestili zakonite zastopnike. Policisti bodo vložili še obdolžilni predlog za več kršitev in o dogodku obvestili center za socialno delo.