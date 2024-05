Sredi Tivolija napadla najstnika, jima ukradla nahrbtnik in zbežala

Na območju Tivolija sta do dveh mladoletnih oseb stopila starejša mladoletnika ter od njiju zahtevala denar. Ker jima denarja nista želela izročiti, sta ju starejša mladoletnika fizično napadla, ukradla nahrbtnik in zbežala. Policisti so enega od tatov izsledili v bližini in mu odvzeli prostost, drugega pa so našli pozneje na mestnem avtobusu.