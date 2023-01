Mladoletnica padla s sank in se huje poškodovala, smučar padel na smučišču

Policisti ob omenjenih nesrečah opozarjajo, da mora biti varnost na smučišču vedno na prvem mestu. Ker smučanje, poleg užitka, prinaša tudi določeno tveganje, policisti svetujejo, da spoštujemo opozorila, odredbe in navodila nadzornikov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučiščih.

Veliko povečanje števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, dodatna oprema, slaba ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin so privedli do povečanja števila poškodb, pravijo.

Policisti tako svetujejo, da prilagodimo hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram. Posebno pozornost namenimo otrokom in smučarjem ali deskarjem novincem, smučajmo pa le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča, opozarjajo.

Za otroke, mlajše od 14 let, je zaščitna smučarska čelada obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle. Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču, opozarjajo policisti in dodajajo, naj pazimo na svojo smučarsko opremo oziroma je ne odlagamo tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imamo s sabo.