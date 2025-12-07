Mladoletniki metali petarde na šolskem igrišču, policisti zasegli 'municijo'

O uporabi priotehnike so policiste v petek okrog 19.30 ure obvestili občani. Policisti so hitro prispeli na kraj, kjer so izsledili skupino mladostnikov, enemu izmed njih pa zasegli 20 kosov petard kategorije F2. O tem so bili obveščeni tudi njegovi starši. Mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili.

"Zaskrbljujoče je dejstvo, da smo policisti skoraj v vseh dosedanjih primerih petarde zasegli mladoletnim kršiteljem, starim komaj 15 in 16 let! Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih 'igrač'," so zapisali v sporočilu za javnost.

Policisti so napovedali, da bodo še naprej intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti s pogostejšo prisotnostjo na krajih, na katere opozarjate občani ali jih zaznavajo sami, in bodo zoper kršitelje, ki jih bodo izsledili, dosledno ukrepali.