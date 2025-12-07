Svetli način
Črna kronika

Mladoletniki metali petarde na šolskem igrišču, policisti zasegli 'municijo'

Škofja Loka, 07. 12. 2025 15.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
5

Škofjeloški policisti so posredovali na območju športnega igrišča v Žabnici, kjer se je zbralo več mladoletnih oseb, ki so uporabljale pirotehnična sredstva. Pri enem izmed njih so zasegli 20 kosov petard in obvestili njegove starše, zagovarjati pa se bo moral tudi pred okrajnim sodiščem.

Zaseg petard
Zaseg petard FOTO: PU Ljubljana

O uporabi priotehnike so policiste v petek okrog 19.30 ure obvestili občani. Policisti so hitro prispeli na kraj, kjer so izsledili skupino mladostnikov, enemu izmed njih pa zasegli 20 kosov petard kategorije F2. O tem so bili obveščeni tudi njegovi starši. Mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom v nadaljnji postopek predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili.

"Zaskrbljujoče je dejstvo, da smo policisti skoraj v vseh dosedanjih primerih petarde zasegli mladoletnim kršiteljem, starim komaj 15 in 16 let! Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih 'igrač'," so zapisali v sporočilu za javnost.

Policisti so napovedali, da bodo še naprej intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti s pogostejšo prisotnostjo na krajih, na katere opozarjate občani ali jih zaznavajo sami, in bodo zoper kršitelje, ki jih bodo izsledili, dosledno ukrepali.

petarde mladoletniki zaseg
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
First Last
07. 12. 2025 17.07
Ustava Republike Slovenije, 36. člen Jasno piše: “Stanovanje je nedotakljivo. Nihče ne sme brez sodne odredbe vstopiti v tuje stanovanje.” Edina izjema je “nevarnost, ki ne trpi odlašanja” – to je bilo mišljeno za požar, poplavo, takojšnje nasilje. Šutarjev zakon pa to izjemo razširi na “verjetnost”, da ima nekdo orožje na območju, ki ga minister kar razglasi. To ni več izjema, to je nova pravila. Golobek vam je zrihtal da vasa hisa ni vec vasa in nedotakljiva in varna.Kar to v praksi pomeni je, da ce vas prjavi zlonameren sosed lazno, vam bodo premetal celo hiso, ce se boste polcaju zamerl ko vas ustav, bosta sla lepo domov, in vam bo premetal hiso. Bolano
ODGOVORI
0 0
Truth
07. 12. 2025 16.31
+0
A tacrnim so ze pobrali orozje? Noro!
ODGOVORI
2 2
Partapaki
07. 12. 2025 16.13
-3
Uff kaj smo poluskali tega pa ni noben klical policije, danes pa...
ODGOVORI
2 5
bb5a
07. 12. 2025 16.07
+2
Starši tko al tko ne vedo, ker se da to kupit na vsaki osnovni šoli. Mi je lih tamal razlagu kaj vse mu že sošolci ponujajo, nabavlajo pa prek neta. Po drugi strani, pa sej tud naši starši niso vedel, da smo mi kot mulci nabavlal piratke, pa še kej in to ponavad od ljudi istih k so oni kupoval marke.
ODGOVORI
3 1
Emil23
07. 12. 2025 16.02
-4
Dobro a nimate večjih neumnosti pisat. Ne vem a ste res vsi pozabili, da ste bili otroci in da takšne in podobne reči sodijo k normalnemu odraščanju...
ODGOVORI
1 5
