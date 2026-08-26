Mladoletnik na motokrosu bežal, trčil v policista in ga lažje poškodoval

Policista sta na območju Mirne Peči okoli 17.30 ustavljala motokrosista, ki je vozil po cesti. Kršitelj njunih znakov ni upošteval, ampak je pospešeno nadaljeval vožnjo. Pri tem je trčil v policista, izgubil oblast nad motorjem in padel.
Ko je po padcu znova poskušal pobegniti z motorjem, sta mu policista to preprečila. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki je vozil neregistriran motor.
Lažje poškodovani policist je potreboval zdravniško pomoč. Policisti bodo zoper mladoletnika uvedli prekrškovni postopek, prav tako preverjajo tudi sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.
Ob tem so na Policijski upravi (PU) Novo mesto dodali, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in na javnih površinah, ki niso namenjene cestnemu prometu, prepovedana. "Motokros motorji, ki niso registrirani in homologirani za uporabo v cestnem prometu, se lahko uporabljajo le na za to urejenih in označenih motokros progah oziroma poligonih," so dodali.
Za prekršek je predpisana globa v višini 500 evrov. Poleg tega je vožnja s takšnimi vozili v naravnem okolju prepovedana tudi po določbah zakona o ohranjanju narave, so opozorili.
Motorjem otrokom kupujejo starši
Policija v zadnjem obdobju sicer opaža več primerov, ko starši otrokom kupujejo ali omogočajo uporabo kros motorjev, električnih skirojev in električnih kros motorjev in drugih zmogljivih prevoznih sredstev oziroma dovoljujejo nedovoljene predelave mopedov, zaradi katerih ta dosegajo bistveno višje hitrosti od dovoljenih. Otroci in mladoletniki so nato s takšnimi vozili udeleženi v cestnem prometu, pogosto brez ustreznega znanja, zaščitne opreme ali izpolnjevanja zakonsko predpisanih pogojev za vožnjo.
Tudi na PU Maribor posebej pozivajo starše, da otroke opozorijo na nevarnosti neodgovornega ravnanja v prometu in pomembnost spoštovanja cestno-prometnih predpisov. "Opozarjamo, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike, tako pri njihovi vzgoji kakor nadzorstvu. V primerih, ko mladoletniki upravljajo vozila, ki dosegajo hitrosti več od 25 km/h, gre za izjemno nevarno početje - tako za voznika kot tudi za ostale udeležence v prometu. V posameznih primerih so te hitrosti prekoračene tudi do trikrat," so opozorili v današnjem sporočilu.
Tudi oni namreč opažajo, da se poleti mladostniki še pogosteje v skupinah zbirajo na določenih mestih ter tam preizkušajo svoja vozila, najpogosteje mopede, pri tem pa lahko ogrožajo tako lastno varnost kot tudi varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu, zlasti, če gre za vozila, ki niso tehnično brezhibna. Za okoliške prebivalce pa je takšno ravnanje pogosto moteče.
Divjali tudi na območju Maribora
Tako so se v torek zvečer odzvali na prijavo o tem, da skupina voznikov mopedov krši cestno-prometne predpise na območju Studencev. "Na območju Maribora so policisti v nadaljevanju obravnavali dva mladoletna voznika z mopedoma, ki sta presegala dovoljeno hitrost vožnje," so navedli.
V enem primeru so mariborski policisti pri mladoletnem vozniku mopeda ugotovili da je namesto 45 km/h, kot je predvidena konstrukcijska hitrost mopeda, vozil kar 77 km/h, drugi mladoletnik pa je bil še hitrejši, dosegel je hitrost 81 km/h. Mopeda so zasegli, sledi obdolžilni predlog.
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