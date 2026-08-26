Mladoletnik na motokrosu bežal, trčil v policista in ga lažje poškodoval

Policista sta na območju Mirne Peči okoli 17.30 ustavljala motokrosista, ki je vozil po cesti. Kršitelj njunih znakov ni upošteval, ampak je pospešeno nadaljeval vožnjo. Pri tem je trčil v policista, izgubil oblast nad motorjem in padel.

Ko je po padcu znova poskušal pobegniti z motorjem, sta mu policista to preprečila. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki je vozil neregistriran motor.

Lažje poškodovani policist je potreboval zdravniško pomoč. Policisti bodo zoper mladoletnika uvedli prekrškovni postopek, prav tako preverjajo tudi sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Ob tem so na Policijski upravi (PU) Novo mesto dodali, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in na javnih površinah, ki niso namenjene cestnemu prometu, prepovedana. "Motokros motorji, ki niso registrirani in homologirani za uporabo v cestnem prometu, se lahko uporabljajo le na za to urejenih in označenih motokros progah oziroma poligonih," so dodali.