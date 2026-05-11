Črna kronika

Mladoletnik po tatvini e-skiroja namerno trčil v policista

Slovenske Konjice, 11. 05. 2026 16.11 pred eno minuto 1 min branja 0

STA D.L.
Mladostnik na skiroju

Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik po kraji električnega skiroja namerno trčil v policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je utrpel hude telesne poškodbe, zato so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

Občan je v nedeljo obvestil policijo, da se je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega e-skiroja. Ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. A se je fant z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto.

Policista Policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z e-skirojem in je ustrezal opisu. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval.

Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in hude telesne poškodbe, prav tako še preverjajo vse okoliščine glede tatvine e-skiroja, so sporočili s Policijske uorave Celje.

Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
