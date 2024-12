Mladoletnik razgrajal na bencinskem servisu, predali so ga staršem

Ljubljanske policiste so ponoči obvestili, da mladoletnik razgraja na bencinskem servisu na območju Viča. Udarjal je po vozilih, se neprimerno vedel do zaposlenih ter s pulta vzel prehrambne izdelke in ne da bi plačal, odšel iz trgovine, je naštel predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Na kraj so napotili več patrulj, policisti pa so mladoletnika prijeli in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost, nato pa so ga predali staršem. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja tatvine, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Prav tako vodijo postopek o prekršku zaradi kršitev javnega reda in miru.