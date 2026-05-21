Črna kronika

S predelanim mopedom in brez izpita pred Policijo bežal po pešpoti

Ljubljana, 21. 05. 2026 08.37 pred 22 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Policija

Ljubljanski policisti so na območju Lavrice obravnavali mladoletnega voznika mopeda, ki je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Ko je voznik opazil policista, je pospešil in jima skušal pobegniti, pri čemer je vozil tudi po pešpoti, nato pa moped odvrgel in skušal pobegniti peš, a so ga policisti ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je mladoletnik vozil brez vozniškega dovoljenja, hitrost mopeda pa da dosega celo več kot 70 kilometrov na uro.

Na območju Lavrice so ljubljanski policisti obravnavali mladoletnega voznika mopeda znamke Piaggio Zip 50. Ko je voznik opazil policista, je pospešil in skušal pobegniti, čeprav ga je policist večkrat pravilno ustavljal z modro svetilko in zvočnimi signali. Voznik znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval.

Med begom je storil več cestnoprometnih prekrškov in vozil tudi po pešpoti, na Ogrinovi ulici pa je moped ustavil in ga odvrgel ter skušal pobegniti peš. Policist ga je takrat uspel prijeti.

Med postopkom je Policija ugotovila, da je bilo vozilo tehnično predelano. Na kraju so namreč opravili kontrolo hitrosti z merilnimi valji in na ta način pri mopedu izmerili hitrost 76 kilometrov na uro, čeprav je največja dovoljena konstrukcijska hitrost za takšno vozilo 45 kilometrov na uro. Vozilo so zato zasegli.

O dogodku so policisti obvestili zakonitega zastopnika mladoletnika ter mu zaradi opustitve dolžnega nadzorstva izdali plačilni nalog. Zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi več kršitev cestnoprometne zakonodaje.

Policija ob tem starše in skrbnike poziva, naj namenijo več pozornosti ravnanju mladoletnikov v cestnem prometu, predvsem glede uporabe mopedov in drugih motornih vozil. "Pomembno je, da mladoletniki vozila uporabljajo le, če imajo ustrezno vozniško dovoljenje, vozila pa morajo biti tehnično brezhibna in skladna s predpisi. Predelana vozila, ki dosegajo bistveno višje hitrosti od dovoljenih, predstavljajo resno nevarnost tako za voznike kot tudi za ostale udeležence v prometu," poudarjajo na Policijski upravi Ljubljana.

Neupoštevanje policijskih znakov in nevarna vožnja lahko hitro privedeta do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami, še dodajajo.

DEBELA OLIVA
21. 05. 2026 09.23
Zakaj mulca preganjat in tvegat da se mu kaj hudega zgodi, moped je bil najbrž registriran in se ve komu pripada ...
banda56
21. 05. 2026 09.27
Kaj ima mulc za bežati? Tudi on je tvegal veliko. Moraš pogeldati tudi drugo stran.
Desade
21. 05. 2026 09.20
Batine!
pepe007
21. 05. 2026 09.17
Na atletiko ga vpisati, ker mu očitno tek ne gre dovolj dobro.
