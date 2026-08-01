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Črna kronika

Mladoletnik s prijatelji odšel lovit ribe, v gramoznici se je utopil

Ljutomer, 01. 08. 2026 12.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policijski trak

Ljutomerski policisti, gasilci in potapljači so zjutraj odhiteli iskat mladoletnika, ki je izginil med lovom rib v gramoznici Babinci. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine, zdravnik je na kraju potrdil njegovo smrt in odredil obdukcijo.

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so bili ob 7.20 obveščeni, da je pogrešan mladoletnik, ki je s prijatelji odšel lovit ribe v gramoznico Babinci. Na kraj so bili takoj napoteni ljutomerski policisti, ki so zbrali obvestila in začeli z iskanjem pogrešanega. Aktivirani so bili tudi gasilci in potapljači.

Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine. Na kraju je zdravnik potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo.

Policisti opravljajo ogled, zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.

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