Mladoletnik s sovoznikovega sedeža vozil avtomobil

Nespametno in nezakonito dejanje je na družbenem omrežju všečkalo nekaj več kot 700 uporabnikov, so sporočili s PU Maribor. "Ker so policisti v posneti vožnji ugotovili elemente kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu, so v predkazenskem postopku zbrali vse potrebne dokaze in zoper 17-letnega mladoletnika iz okolice Slovenske Bistrice, ki je s sopotnikovega sedeža vozil vozilo, podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo,"so zapisali.